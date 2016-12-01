بالصور.. مبادرة «مستقبلهم أمانة» تختتم فعالياتها بالأردن بدعم مرضى حساسية القمح

اختتمت فعاليات مبادرة “مستقبلهم أمانة”، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، في العاصمة الأردنية عمان .

المبادرة أطلقها الدكتور أيمن البياع، سفير النوايا الحسنة ونائب الأمين العالم لمنظمة “إمسام” التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة، والتي إنطلقت من الإمارات العربية المتحدة لتشمل عدة دول منها القاهرة وعمان وبيروت والدار البيضاء.

وقال الدكتور أيمن البياع في هذه المناسبة: سعدنا جدًا بالرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، فهذا ليس بغريب عنها فهي أميرة الانسانية وراعية كل المبادرات الانسانية في المملكة الأردنية الهاشمية في دوما الملهمة لنا ليس فقط بالأردن ولكل في كل عمل خيري في هذا العالم.

وأضاف : “الحملة هذ المرة في الأردن، وتحديدًا لدعم مرضة حساسية القمح ،حيث قمنا بتوفير كميات من الدقيق الخاص، إضافة الى التعريف بهذا المرض من خلال النشرات الترويجية والنبرات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير التي حققته الحملة بالقاهرة والتي انطلقت فى 8 نوفمبر بمستشفى أبو الريش للأطفال بمشاركة مجموعة من الفنانين العرب”.

وكان الدكتور أيمن البياع، قد دشن هاشتاج بعنوان ” # مستقبلهم_أمانة ” والذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على قائمة “ترند” تويتر فى مصر وقت الحملة وناشد البياع من خلاله كل القادرين على التبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال، ولاقت الحملة صدى كبير حيث جمعت المستشفى ما يقرب من 20 مليون جنية بعد الحملة بعد تسليط وسائل الأعلام الضوء على مستشفى الأطفال.