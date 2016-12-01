وزيرة الهجرة تبحث سبل دعم مستشفي «شفاء الأورمان» بالأقصر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، الدكتور هاني حسين مدير مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر لعلاج السرطان بالمجان.

تناول اللقاء بحث تقديم الدعم للمستشفى من خلال المؤتمر الطبي في مجال الأورام والذى ترعاه الوزارة فى الفترة من 14 – 16 ديسمبر 2016 بمحافظة الأقصر.

وتعد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالأقصر، أول وأضخم مدينة طبية متكاملة تضم داخلها مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان تمامًا من محافظات (الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر)، والمقرر لها أن تضم دار للضيافة، ومستشفى جديد لعلاج الأطفال، ومركز أبحاث ودراسات للسرطان بالوجه القبلي، ومركز تدريب للطلاب بكليات الطب والتمريض لجميع كليات الصعيد، ومركز تعاون دولي لعلاج السرطان يستقبل شهريًا كبار علماء وأطباء علاج السرطان بالعالم للإستفادة من خبراتهم، وكذلك مركز ضخم لتقديم كافة أنواع التوعية والإكتشاف المبكر لمرض السرطان.

أ ش أ