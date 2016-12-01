أحمد الكأس يدخل دائرة الترشيحات لتدريب دمياط

كتب - هيثم عويس

دخل أحمد الكأس المدير الفنى السابق للقناة دائرة الترشيحات للعودة لتدريب فريق دمياط مجددا، بعد اعتذار جمال المقص المدير الفنى السابق للفريق عن استكمال مهام عمله بعد الخسارة التى منى بها الفريق من كوكاكولا بهدف نظيف فى الأسبوع التاسع لدورى القسم الثانى .

كان مجلس إدارة دمياط قد دخل فى مفاوضات رسمية مع صبرى المنياوى مدرب الإسماعيلى السابق إلا أن المفاوضات فشلت بين الطرفين وهو ما جعل إدارة النادى الدمياطى تدخل فى مفاوضات رسمية مع الكأس المرتبط بذكريات قوية مع الجماهير منذ أن كان مديرا فنيا للفريق فى الموسم الماضى .