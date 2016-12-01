أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أحمد الكأس يدخل دائرة الترشيحات لتدريب دمياط

Google+ Print
أحمد الكأس يدخل دائرة الترشيحات لتدريب دمياط أحمد الكأس يدخل دائرة الترشيحات لتدريب دمياط

>كتب - هيثم عويس

دخل أحمد الكأس المدير الفنى السابق للقناة دائرة الترشيحات للعودة لتدريب فريق دمياط مجددا، بعد اعتذار جمال المقص المدير الفنى السابق للفريق عن استكمال مهام عمله بعد الخسارة التى منى بها الفريق من كوكاكولا بهدف نظيف فى الأسبوع التاسع لدورى القسم الثانى . 

كان مجلس إدارة دمياط قد دخل فى مفاوضات رسمية مع صبرى المنياوى مدرب الإسماعيلى السابق إلا أن المفاوضات فشلت بين الطرفين وهو ما جعل إدارة النادى الدمياطى تدخل فى مفاوضات رسمية مع الكأس المرتبط بذكريات قوية مع الجماهير منذ أن كان مديرا فنيا للفريق فى الموسم الماضى . 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365