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المعمل المشترك بدمياط يحصل على شهادة الأيزو

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المعمل المشترك بدمياط يحصل على شهادة الأيزو المعمل المشترك بدمياط يحصل على شهادة الأيزو

>دمياط-معتز الشربينى

زار الدكتور جمال عبد الناصر الحسينى وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الخميس، المعمل المشترك التابع للإدارة التعليمية، وكان فى استقباله الدكتور محمد كرد مدير المعمل والدكتور حسن سليم مدير المعامل بمديرية الصحة، وذلك بعد حصول المعمل المشترك على اعتماد شهادة الأيزو فى فحص المواد الغذائية.

وقال الدكتور محمد كرد مدير المعمل المشترك لـ"اليوم السابع" إنه تم اعتماد المعمل المشترك بدمياط وحصل على شهادة أيزو 17025 الخاصة بفحص الأغذية وجارى إصدار الشهادة الورقية المعتمدة خلال شهر من الآن.

وأشار كرد أن الاعتماد جاء نتيجة جهد وإصرار من جميع العاملين بالمعمل والذى ظهر فى أفضل صورة وحقق أفضل النتائج فى التعامل مع مختلف العينات التى ترد إليه، موجها الشكر لجميع العاملين بالمعمل المشترك.

 

 

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