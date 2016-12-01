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حلمى يعلن قائمة الزمالك أمام الداخلية

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حلمى يعلن قائمة الزمالك أمام الداخلية حلمى يعلن قائمة الزمالك أمام الداخلية

>أحمد توفيق

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي عن قائمة الفريق التي سيخوض بها القلعة البيضاء مباراة الداخلية المقرر لها السبت المقبل  في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 20 لاعبا هم ، أحمد الشناوي  وعمر صلاح فى حراسة المرمى ،  محمد ناصف  وعلي جبر وأحمد دويدار ومحمود حمدي وحسني فتحي وأسامه ابراهيم ورمزي خالد فى الدفاع ، أما خط الوسط فوقع الاختيار على طارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت  ومعروف يوسف  ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفني وستانلي، بينما جاء فى الهجوم  مايوكا وباسم مرسي.

ويغيب عن الفريق كلا من محمد مجدي ومحمد مسعد وعلي فتحي ومصطفى فتحي للإصابة،   وأحمد توفيق للإيقاف من قبل الإدارة والجهاز الفني ، وجنش للانقطاع عن التدريبات وأحمد جعفر واسلام جمال  وريكو و شوقي السعيد لاسباب فنيه ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا  استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الداخلية.


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