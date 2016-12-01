إنشاء فروع للخدمات البريدية المتكاملة بجامعة بني سويف ‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم 140، والمنعقدة برئاستة على التعاون بين الجامعة ومركز البريد المصري لإنشاء فروع لمركز الخدمات البريدية المتكاملة على مستوى الجامعة، والاهتمام الكامل والترحيب من قبل إدارة البريد بمحافظة بني سويف على إنشاء هذه الفروع لإسداء جميع الخدمات المتطورة التي تخدم الجامعة في جميع المجالات الخدمية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

ورحب مجلس الجامعة، ورئيس المجلس، بالتعاون بين الجامعة وإدارة البريد لإنشاء هذه الفروع واستعداد إدارة البريد بتقديم خدمات لائقة ومتطورة بالجامعة في جميع المجالات للتحويلات المالية، والتسديدات وفتح حسابات وخدمات فورية للطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس من خلال مركز الخدمات البريدية المتكاملة المزمع إنشاؤه، وبمستوى ينافس ويضاهي ما تقدمه البنوك من خدمات، حيث تنتشر مراكز الخدمات البريدية في جميع القرى والنجوع والمدن على مستوى الجمهورية.