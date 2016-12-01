دار "جورج حبيقة" رسمياً على روزنامة عروض "الهوت كوتور"

إجتمع مجلس إدارة غرفة نقابة الخياطة الراقية الفرنسية يوم الإثنين في 21 نوفمبر برئاسة "رالف توليدانو"، ليعلن عن انتخاب دار "جورج حبيقة" Georges Hobeika للأزياء كعضو في روزنامة عروض الخياطة الراقية التي ستُقام خلال شهر يناير من العام 2017.

ودار " جورج حبيقة" Georges Hobeika التي تمّ افتتاحها ببيروت خلال العام 1995، قدّمت أول عروضها في باريس خلال العام 2001. وهي منذ ذلك الحين تواظب سنوياً على تقديم مجموعتين من أزياء الكوتور في إطار أسبوع باريس للخياطة الراقية.

وكان المصمم جورج حبيقة سبق أن افتتح صالة عرضه الخاصة التي تقع في 15 rue Royale في الدائرة الثامنة بباريس، حيث يستقبل زبائنه، وأهل الصحافة العالمية بالإضافة إلى نجمات وشهيرات يحرصن على ارتداء أزيائه في أرقى المناسبات العالمية وعلى البساط الأحمر.

و"جورج حبيقة" Georges Hobeika المعروف بحبّه للتفاصيل الحرفيّة المتقنة في مجال الخياطة الراقية، يتعاون في هذا المجال مع محترف الأرتيزانا الفرنسية، وأشهر دور الأشغال الحرفيّة الفرنسية أمثال "دار ليساج" Maison Lesage و"دار ليجرون" Maison Legeron. ويندرج تحت لواء علامة "جورج حبيقة" Georges Hobeika خطاً خاصاً بالخياطة الراقية، خطّين من أثواب الزفاف، وخطّين من الأزياء الجاهزة تترجم جميعها رؤية المصمم في مجال الأزياء التي تجمع بين الرومانسية والعصرية بأسلوب مميّز.