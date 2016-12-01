فى أسبوع المرأة..5 سيدات مع منى الشاذلى بينهم “أفضل ممثلة والأكثر تأثيرا فى العالم”

فى أسبوع المرأة خصصت الإعلامية منى الشاذلى حلقة غدا الجمعة من برنامجها ل”5″سيدات هن الأكثر تأثيرا وانتشارا خلال تلك الفترة .

ففى أول ظهور للفنانة ناهد السباعى عقب فوزها بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان القاهرة السينمائى , كشفت أنها كانت قد أعدت كلمة لتقولها عقب صعودها المسرح يوم التكريم , إلا انها فوجئت بأنها نسيت كل شىء.

وأكدت أنها كانت قد رفضت دورها فى فيلم “يوم للستات” لكن إصرار الفنانة إلهام شاهين جعلها تتحدى نفسها , وذكرت أنها قبلت بالدور الذى منحها تلك الجائزة من أجل أن “ترفع رأس الهام شاهين” .

ووجهت السباعى كلمة للفنا محمود حميده والذى قدم له الجائزه ,حيث قالت :” أحبه لأننى أرى فيه والدى ” .

وخلال الحلقة فاجئت المنتجه ناهد فريد شوقى ابنتها اثناء تصوير الحلقة, ودخلت إلى الاستديو فجاة , مما جعل ناهد السباعى تنتفض من مكانها بمجرد ان شاهدت والدتها امامها .

وحكت المنتجة ناهد فريد شوقى أسرار وكواليس علاقة والديها العملاقين “فريد شوقى وهدى سلطان ” . وقالت ضاحكة” فريد شوقى كان طيب , كان بيخاف من هدى سلطان ” .

وأكدت المنتجة الشهيرة أنها بصدد الانتهاء من الإعداد من عمل فنى عن حياة “فريد شوقى وهدى سلطان ” .

وقالت إن الأزمة التى تعطل العمل أنها الى الآن لم تعثر على الممثل الذى يجسد دور فريد شوقى .

وأشارت إلى أنه من الأرجح سيستعينوا بوجه جديد.

وطلبت الأم من ابنتها خلال الحلقة بأنها تريد ان ترى أحفادها فى إشارة إلى رغبتها فى أن تفكر ناهد السباعى فى الزواج .

وخلال الحلقة كشفت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة عن حلم حياتها فى العمل العام , قالت :” أحلم بأن يصبح المتطوعون فى مجال المراة اكثر من 2 مليون “, واتفقت مع الإعلامية منى الشاذلى على ضرورة تغير المناهج الدراسية لتعليم الأطفال كيفية التعامل مع الأم والأخت أو المرأة بشكل عام .

وشارك الفنان الشاب زاب ثروت فى الحلقة وقدم”أغنية”نور “التى أصدرها المجلس القومى للمرأة والتى حققت ملايين المشاهدات بعد عرضها.

وفى جزء أخر من الحلقة كشفت الفنانه الشابه علا رشدى عن الفيديوهات التى تصورها لأطفالها يوميا وتبثها على اليوتيوب,فى حلقات أشبه بتليفزيون الواقع , وسمتها ب”وجهة مظر” ,ولم تخلو تلك الفقرة من الضحك , وقالت ” قدمت تلك الحلقات لأن مفيش حد مهتم بالأطفال ” .