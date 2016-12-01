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غدًا .. انطلاق برنامج “بصيص أمل” علي قناة الحدث اليوم

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غدًا .. انطلاق برنامج “بصيص أمل” علي قناة الحدث اليوم غدًا .. انطلاق برنامج “بصيص أمل” علي قناة الحدث اليوم

تنطلق غدًا السادسة مساءً أولي حلقات برنامج “بصيص أمل” علي قناة الحدث اليوم، والذي يقدمة الإعلامي علي هيبة، ويناقش البرنامج القضايا والملفات المهمة التي تواجة المجتمع، حيث سيتم نسلط الضوء على كل من يعمل عمل خير لتحفيذ الاخرين.

من ناحية آخري سيعمل البرنامج، علي إيجاد حلول ومساعدة المواطنيين في حل أزماتهم وطرق أبواب المسئولين، فيما سيفتح البرنامج يفتح ملفات اختلاس حقوق الايتام في دار الايتام.

الجدير بالذكر، أن البرنامج سيسلط الضوء علي كل رجال الخير الذين يعملون دون أن يعلم أحد ماذا قدمت ايديهم ولكن لتحفيذ الأخرين على فعل الخير ومساعده الاخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.

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