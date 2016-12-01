هيومن رايتس ووتش: اتهام محام حقوقي بحريني بإهانة مؤسسات الدولة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس إن السلطات البحرينية أحالت محاميا بارزا في مجال حقوق الإنسان للمحاكمة في تهم تشمل إهانة مؤسسات الدولة في حملة أخرى على المعارضة.

وبحسب رويترز ذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن محمد التاجر الذي دافع عن شخصيات معارضة ونشطاء حقوقيين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011 خضع للاستجواب على يد النيابة العامة في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بشأن التحريض على كراهية طائفة دينية وإساءة استخدام أجهزة اتصالات.

ولم يُحدد بعد موعد للمحاكمة. ويواجه التاجر أحكاما بالسجن تزيد إجمالا عن خمس سنوات إذا أدين.