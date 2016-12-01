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غدًا .. حلمي بكر ضيف «الجمعة في مصر» على MBC مصر

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غدًا .. حلمي بكر ضيف «الجمعة في مصر» على MBC مصر غدًا .. حلمي بكر ضيف «الجمعة في مصر» على MBC مصر

حلمي بكر

كتبت – إنجي لطفي

يحل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، خلال حلقة برنامجها “الجمعة في ”، المذاع على قناة mbc مصر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث عن حال الوسط الفني والموسيقى المصرية وأشهر الأصوات الغنائية الشبابية في مصر، بالإضافة لرأيه في الأصوات الحالية على الساحة سواء على المستوى المحلي أو العربي .

برنامج “الجمعة في مصر”، يعرض كل جمعة على قناة MBC مصر، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء ، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن .

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