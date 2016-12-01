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السبت.. فايزة واصف تكشف أسرار وكواليس “ماسبيرو” على 9090

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السبت.. فايزة واصف تكشف أسرار وكواليس “ماسبيرو” على 9090 السبت.. فايزة واصف تكشف أسرار وكواليس “ماسبيرو” على 9090

فى لقاء خاص من خلال حلقة برنامج “لقاء السبت” الأذى تقدمه الاعلامية معتزة مهابة على إذاعة 9090.

تستضيف مهابة الإعلامية الكبيرة “فايزة واصف” مقدم البرنامج الأشهر على شاشة التليفزيون المصرى “حياتى” والذى استمر عرضه 35 عام ، حيث ستكشف “واصف” كواليس وأسرار 35 عاما قضتها .

بالإضافة إلى “كواليس” وحكايات ماسبيرو منذ بدايتة وحتى الآن ، وأسباب التغيرات التى طالت المبنى وقياداته، وأزمة الإعلام المصري حاليا والصراع الدائم بين الاعلام الحكومى المتمثل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام لخاص المتمثل فى الفضائيات الخاصة.

وكيف يتحسن أداء الإعلام الرسمي .. وما رأيها في تأسيس نقابة للإعلاميين ..وماذا ينقص قانون الإعلام الموحد حتى يظهر للنور.

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