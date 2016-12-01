غدًا .. فرقة «سويت ساوند» تحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا

كتب- مصطفي حمزة

تقدم فرقة “سويت ساوند” بقيادة عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين حفلًا فى الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية .

يتضمن البرنامج نخبة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية والعربية لكبار المطربين في العالم مثل فرانك سيناترا، ليونيل ريتشي، ويتنى هيوسن ، فيروز ، فريد الأطرش، بالإضافة الى مختارات من موسيقى التانجو ، الجاز والجيبسي .

وتضم الفرقة علاء فراج (غناء– كي بورد ) ، أيمن تاج ( غناء ) ، أكرم عبد الله ( باص جيتار ) ، عمر الطودي ( كيبورد – بيانو) ، أسامة سعيد ( ليد جيتار ) وسيف الدين موسى ( درامز).

يذكر أن، فرقة “سويت ساوند” أسسها عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين خلال ثمانينيات القرن الماضى، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا المختلفة ، أما الدكتور منير نصر الدين، فهو حاصل على درجة الدكتوراه من كونسرفتوار تشايكوفسكى عام 1980، وقاد أوركسترا كونسرفتوار القاهرة فى العديد من الجولات الفنية بمختلف بلدان العالم .