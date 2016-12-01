بالصور.. سقوط شجرة وعمود كهرباء بطريق "المنصورة - دمياط" بسبب سوء الطقس

الدقهلية ـ محمد حيزة

سقطت، منذ قليل، شجرة وعمود كهرباء بطريق "المنصورة - دمياط"، أمام قرية أمام قريه كتامة، التابعة لمركز طلخا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأدت حركة الهواء الشديدة، بمدينة المنصورة، لسقوط الشجرة، ومعها عمود كهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن القرية وبقية القرى المجاورة لها، وتوقف حركة المرور تمامًا بطريق "المنصورة - دمياط".

ويعتبر طريق "المنصورة - دمياط"، من أهم الطرق بين المحافظات بالدلتا، حيث يربط ما بين محافظات الغربية والدقهلية ودمياط، ويمر بمركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية الذى يتمتع بكثافة سكانية، تتحرك بشكل مستمر لمدينة المنصورة ما بين طلاب وموظفين وتجار.