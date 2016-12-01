مطروح - حسن مشالى

سفر وعودة 2513 مصريا وليبيا و498 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال يومين

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 2513 مصريا وليبيا و 498 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال يومين.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1707 إلى الجانب الليبى، بينهم 598 مصريا و 1109 ليبيين، كما تم إنهاء إجراءات وصول 806 بينهم 657 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 149 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 198 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 300 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.