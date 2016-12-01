"جيرلان" GUERLAIN تقويم مصمّم العطر

يكتشف تييري واسّر، مصمّم عطور "جيرلان" Guerlain العالمَ، شهراً بعد شهر، باحثاً عن المكوّنات الطبيعية المفضّلة لدى "جيرلان" Guerlain. وينقله شهر نوفمبر إلى أراضي مجهولة بحثاً عن خشب الصندل.

في شهر نوفمبر:

خشب الصندل أو الشجرة السريّة

يُعدّ خشب الصندل مكوّناً طبيعياً خام ونادراً يُستخلص من شجرة سريّة ومقدّسة، وهو يشهد على تاريخ الحضارات الشرقيّة. تملأ أكاليله الدخانيّة المعابد والمنازل بعطر الدرجات الغنيّة برائحة الأخشاب والتوابل والكريميّة والدافئة والناعمة.

يعني شغف مستمرّ طوال آلاف السنين أنّ هذا المكوّن أصبح اليوم نادراً، ولا يبقى في الهند، موطنه الأصليّ، سوى مزارع قليلة عاملة.

خلال الأعوام الستّة الماضية، اشتركت "جيرلان" Guerlain في مشروع تشجير يبقى موقعه سريّاً بسبب خطر النهب. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق استخلاص أفضل درجة خلاصة من قلب الشجرة ما يزيد عن 15 عام. إنّه مشروع يحتاج إلى رؤية طويلة الأمد واتّباع جدول زمني دقيق.

"أرى هذه الأشجار تنمو: بدءاً من المشتل حيث نربّيها ونهتمّ بها، وصولاً إلى المزرعة حيث تتجذّر وتُزهر، مروراً باليوم الذي ستقوم فيه بتجميل بعض القطرات من عطر "سامسارا" Samsara".

تييري واسر