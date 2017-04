فخامة آسرة MARC JACOBS DECADENCE الجديدة

سحر وترف وجاذبية لا تقاوم فخامة آسرة

MARC JACOBS DECADENCE ONE EIGHT K EDITION

عطر خشبي، شاعري وفاخر، يمتاز بسحر وغنى رائعين مع لمسة مارك الجريئة والمدوّية.

المفهوم

MARC JOBS DECADENCE ONE EIGHT K EDITION دعوة للغوص في عالم من الترف المطلق. فالقارورة المحدودة الإصدار وتصميم العلبة المستوحيان من الذهب عيار 18 قيراطاً، يجسّدان التباين غير المتوقّع بين الأناقة الكلاسيكية والسحر الخالص.

العطر

لا يختلف السائل العطري عن الإصدار الأصلي، DECANDENCE، وهو عطر شاعري وفاخر تفوح منه النفحات الخشبيّة الآسرة. منذ اللحظة الأولى سيسحرك هذا العطر بمقدّمته الفاتنة التي تعبق بنفحات الخوخ الإيطالي، الزعفران الذهبي والسوسن المخملي. أمّا القلب فينبض بعبير الورد البلغاري الغني الذي يمتزج مع أريج جذر السوسن الغضّ والنسمات القشدية للفلّ. وأخيراً، تخلّف القاعدة لمسة من الترف المنمّق والمميّز مع نغمة العنبر السائل الجذّابة، نفحة الفيتيفر الفوّاح، رائحة أخشاب البردي الدافئة.

المقدّمة: الخوخ الإيطالي، السوسن، الزعفران

القلب: الورد البلغاري، الفلّ، جذر السوسن

القاعدة: العنبر السائل، الفيتيفر، أخشاب البردي

دار العطور: FIRMENICH

صانعة العطر: آني بوزنتيان

العطر مطوّر بالتعاون مع مارك جايكوبس وآن غوتليب.

التصميم

اكتست قارورة DECADENCE ONE EIGHT K EDITION من MARC JACOBS باللون الذهبي مع غطاء مقوّس بقوام غير مألوف، مزخرف بنقشة الثعبان وملوّن بدرجات مكمّلة. هذا ما يجعلها إذاً عنوان الترف المثالي لموسم الأعياد هذا العام.

وقد تزيّنت القارورة بسلسلة ذهبية وشرّابة من الحرير الأسود كلمسة نهائية، ما يكتب فصلاً جديداً من الفخامة الساحرة بفضل إعادة ظهور الموادّ الغنية، والتفاصيل الفاخرة. كما تتمتّع العلبة الكرتونية بتصميم ذهبي فاخر للغاية كتعبير عن الجمالية التي تتّسم بها أزياء MARC JACOBS.

مصمّم القارورة: مارك جايكوبس بالتعاون مع شركة COTY INC.