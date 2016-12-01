جديد BB من كلارنس

تعرفي على جديد كلارنس ب ب يُرطِّب – يُوحِّد لون البشرة – يُضفي إشراقةً SPF 30/PA ومضاد للتلوث.

الصبار

إطلالة مشرقة كل صباحٍ تدوم طوال اليوم... كيف يمكن أن تبدو بشرتكِ خاليةً من العيوب ومتجانسة اللون بمظهر صحي وطبيعي ومتألق؟

مجموعة Clarins، المتخصصة في العناية بالبشرة وإشراقتها، جعلت الوصول إلى هذا الجمال المثالي ممكناً لكل سيدة آسيوية:

BB

Beauty Perfector

يُرطِّب – يُوحِّد لون البشرة – يُضفي إشراقةً

SPF 30/PA

مضاد للتلوث

تم صياغة BB Beauty Perfector من خلاصات نباتات تعمل على حماية البشرة وتعزيز جمالها، ليُلبِّي الاحتياجات الخاصة للبشرة الآسيوية من خلال المزج بين الفوائد الفعَّالة للعناية بالبشرة والمظهر المثالي الخالي من العيوب.

مستحضر سريع وفعَّال بقوام جديد وخفيف، يمنح البشرة جمالاً فورياً بعد أول استخدام.

تأثير "إشراقة الصباح":

بشرة تتمتع بالترطيب والصفاء واللون الطبيعي

كريم BB Beauty Perfector يمنح البشرة مظهراً جديداً خالياً من العيوب على الفور دون تغليف البشرة بطبقة سميكة، كما يتناغم قوام الكريم الخفيف والناعم مع البشرة بلطفٍ، مما يساعد في إخفاء العيوب والسماح للبشرة بالتنفس. ستتمتع بشرتكِ بنعومة مخملية ومظهر طبيعي مشرق ولون متجانس.

مكونات هذا الكريم المثالي "الترابي" اللون: صبغة لونية ثابتة.

بفضل الحمض الأميني الذي يُغلِّف البشرة ويتناغم معها تناغماً مثالياً، تعزز الصبغات اللونية الثابتة توزيع اللون بشكل متساوٍ على البشرة، وتمنحها لوناً ثابتاً يدوم طويلاً، فيحتفظ الماكياج برونقه طوال اليوم دون الحاجة إلى إضافة أي لمسات. كما أن الصبغات مُركَّزة بدرجة فائقة لتمنحكِ إطلالةً طبيعيةً ومثاليةً.

مكون رائع آخر في كريم BB Beauty Perfector:

صبغة 3D Radiance الخاصة.

تستخدم هذه الصبغة تركيبتها المتعددة الطبقات لمنح البشرة تأثيراً "مركزاً وناعماً"، يخفف ظهور العيوب ويُكسِب البشرة مظهراً أكثر تجانساً ونعومةً لإطلالة طبيعية.

01 فاتح

درجات البيج المطورة خصيصاً لبشرة المرأة الآسيوية.

يُستخدم BB Beauty Perfector بعد الروتين النهاري للعناية بالبشرة. يمكن الاختيار من بين درجتين "فاتح" و"طبيعي"؛ درجتان قريبتان من لون البشرة الطبيعي، يمنحان البشرة درجة البيج الشفافة لتبدو طبيعية ورائعة الجمال.

02 طبيعي

تأثير "إشراقة الصباح":

بشرة تُشرق بالصحة والحيوية.

لن تتمتع البشرة بالجمال فحسب، بل بمظهر صحي وحيوي؛ حيث تمنح خلاصات النباتات البشرة خصائصها المرطبة والمنشطة والمنقية، لتساعدها في استعادة رونقها وإشراقتها، مما يُعد أساسياً للحصول على بشرة تتمتع بتأثير "إشراقة الصباح".

تتنفس هواءً منعشاً

لا تحتاج البشرة لتحتفظ بحيويتها إلى الترطيب فحسب، بل تحتاج إلى الأكسجين أيضاً. نجح BB Beauty Perfector في منح البشرة ما تحتاج إليه بفضل خلاصة بذور الأسيرولا، التي تعمل على تحفيز تشبع خلايا البشرة بالأكسجين، لتجديدها وتعزيز إشراقتها.

بذور الأسيرولا

ترطيب فائق

لا تستطيع أي بشرة الاحتفاظ بنضارتها وحيويتها ونعومتها إلا إذا كانت تحظى بترطيب جيد، لذا؛ يحتوي BB Beauty Perfector على خلاصة الصبار وحمض الهيالورونيك، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب في طبقات البشرة المختلفة.

الصبار

خالية من العيوب

تتمتع البشرة الصحية بالصفاء، لذلك؛ يحتوى BB Beauty Perfector على خلاصة إكليلية المروج، التي تعمل على حماية البشرة من البكتيريا الضارة وإزالة اللمعان، فتشرق البشرة بالصفاء والصحة دون عيوبٍ.

إكليلية المروج

تأثير "إشراقة الصباح":

بشرة تتمتع بحماية من جميع العوامل التي تجعلها باهتة.

التقدُّم في السن والبقع السوداء وبهتان البشرة... هي نتيجة للتعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية وللتلوث! لحسن الحظ لدينا BB Beauty Perfector بقدرته على حماية البشرة، لاحتوائه على واقٍ معدني بنسبة 100% وخلاصة نباتات ثنائية بنسبة 100%، مما يمنح البشرة حمايةً مثاليةً من آثار الشمس والعوامل البيئية الضارة.

عامل حماية

SPF 30 PA+++ هو عامل الحماية الأمثل للبشرة طوال العام من BB Beauty Perfector

شاي أبيض

الهندباء

لماذا تحتاجين إلى واقٍ معدني بنسبة 100%؟

لأنه يظل على سطح البشرة، كما أنه لطيف حتى على البشرة الرقيقة. إن مكونات الواقي الدقيقة التي يحتوي عليها BB Beauty Perfector توفر حماية فعَّالة للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة المدى والأشعة فوق البنفسجية الطويلة المدى، وكذلك من الشيخوخة الناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس ومن فرط التصبغ.

لماذا تحتاجين إلى خلاصة النباتات الثنائية: الهندباء والشاي الأبيض؟

رغم أنهما من عالَمَين مختلفين؛ الشاي الأبيض النفيس من جبال الصين والهندباء الشائعة من حدائق أوروبا، إلا أنهما قد أثبتا نفس الفاعلية في تعزيز البشرة في مختبرات Clarins، نظراً لعملهما على تعزيز الحماية من آثار التلوث الضارة.