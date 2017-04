مكياج Urban Decay لموسم الأعياد

Naked باليت منقطعة النظير، ومتى جرّبتها، لن تتوقّفي عن استعمالها أو تقبلي بأقلّ منها. لذا، تقدّم لك Urban Decay باليت ظلال العيون غير اللامعة التي لطالما تمنّيتها. إنّها طبعاً Naked Ultimate Basics. فقد زوّدنا هذه العلبة الأنيقة بـ12 لوناً طبيعياً جديداً، لا بدّ من اقتناء كل واحد منها. فمع تشكيلة واسعة من الدرجات غير اللامعة، إضافة إلى درجة واحدة نصف لامعة، مثالية لتعزيز الاشراق، ستحّقق لك هذه التشكيلة المتنوّعة بشكل مبهر كلّ الإطلالات التي ترغبين فيها. هذه الظلال غير اللامعة هي الدرجات التي لا تكفّ عن طلبها كلّ عاشقات UD. وكلّ واحد منها ليس جديداً فحسب، بل صُنع حصرياً لهذه الباليت أيضاً – كما أنّه مختلف عن أيّ ظلّ آخر في كلّ من باليت Naked Basics وNaked2 Basics. فباليت Naked Ultimate Basics تحتوي حقّاً على باقة من الألوان الطبيعية غير اللامعة، بدءاً من تلك الباردة حتّى الدرجات الدافئة – كلّها مع لمسة مميّزة تجعلها جديرة بأن تكون جزءاً من هذه المجموعة. نفّذي إذاً إطلالات غير لامعة ومحدّدة، أو اجمعي بين هذه الألوان الطبيعية وألوانك الجريئة المفضّلة من الماركة.

أكثر ما يميزها

Naked Ultimate Basics باليت بألوان طبيعية للغاية، ممّا يجعلها ملائمة لكافّة ألوان البشرة، بدءاً بتلك الفاتحة، مروراً بالسمراء، وحتّى الداكنة. فنحن لم نتوقّف عن تجربة الألوان وتحسينها إلى أن أصبحت مثالية بكلّ معنى الكلمة. إنّها ظلال لا غنى عنها طبعاً! لا تملّ ويندي أبداً من استعمال Extra Bitter (برتقالي محروق سيلقى رواجاً كبيراً لا محالة)، وLethal (بني محمرّ فريد). إن جرّبت درجاتنا غير اللامعة، سيبهرك بالتأكيد مدى اختلافها عن سواها. فبينما قد يكون بعض الظلال غير اللامعة، "ملطّخاً"، غير متجانساً عند التطبيق، أو صعب التوزيع، تطلّ درجات Naked Ultimate Basics بملمسها الغني والكريمي لتوفّر لك عملية تطبيق مثالية، وتوزيعاً منقطع النظير، لتتألّقي بإطلالات غير لامعة تشعّ جمالاً.

العلبة الأنيقة

إنّها مربّعة! لقد وظّفنا كلّ طاقاتنا الإبداعية لابتكار هذه العلبة الأنيقة، والرفيعة، والملوّنة بالذهبي الناعم، والمتميّزة بخطوطها اللامعة وغير اللامعة، التي تبدو وكأنّها تنبثق من شعار ماركتنا. ومع مرآتها الكبيرة، وفرشاتها المزدوجة الأطراف، تؤمّن لك هذه الباليت كلّ ما تحتاجين إليه لتحقّقي أجمل إطلالة Naked في الحال. كما أنّ طرف فرشاة Blending Brush مثالية إذ لا تلطّخ أبداً وتُوزّع التركيبة بشكل ممتاز. ويمكنك استعمال طرف فرشاة Smudger Brush لتربيت اللون بدقّة أو تحديد خطّ الرموش بتأثير السموكي.

... وبعد

كلّ من ظلال هذه الباليت يتمتّع بنظام Pigment Infusion System™ وهو مزيج المكوّنات الحصري الذي يمنح كلّ درجة قوامها المخملي، لونها الغني، ثباتها القوي على الجفن وقابليتها العالية للثبات والتوزيع.

ستتوفر هذه الباليت في محلات سيفورا في الامارات في آخر شهر أكتوبر, و في السعودية والخليح في شهر نوفمبر.

NAKED ILLUMINATED TRIO

SHIMMERING POWDER FOR FACE AND BODY

تزيّني بلون آسر من رأسك وحتّى أخمص قدميك.

باختصار

هل ترغبين في التمتّع بتلك الإشراقة المذهلة من الرأس وحتّى أخمص القدمين (حتّى لو لم تتجرّئي في الواقع على القيام بذلك سابقاً)؟ Urban Decay تقدّم Naked Illuminated Trio. فهذه المجموعة محدودة الاصدار تحتوي على ثلاثة ألوان جديدة من البودرة البرّاقة Shimmering Powder for Face and Body الشهيرة من ماركتنا. إن سبق لك أن جرّبت Naked Illuminatedـ، فأنت تعلمين أنّها تحتوي على جزيئات براقة غاية في الدقة والأناقة تستحقّ اسم Naked بلا شكّ. هل تجرّبينها للمرّة الأولى؟ عليك رؤيتها لتعلمي حقّاً كم أنّها رائعة بشكل لا يُصدّق! سوف تمنحك بودرةNaked Illuminated ، إطلالة متوردة وجذابة ستحرّك فضول الناس ليسألوك عن سرّ توهّجك. يحتوي كلّ لون على جزيئات عاكسة للضوء، تغمر البشرة بمظهر مشرق. ما عليك سوى تطبيق هذه البودرة الحريرية الناعمة حيثما تشائين للحصول على إشراقة فورية، وتتمتّعي بإطلالة Naked المميّزة على كامل الجسم.

أكثر ما يميزها

سنبوح لك بسرّ صغير. عندما ابتكرنا Naked Illuminated للمرّة الأولى، طوّرنا هذه البودرة البرّاقة لأنفسنا، غير أنّها لاقت إقبالاً كبيراً جدّاً، لذا صنعنا الآن ثلاثة نسخ منها. وتماماً كغيرها من المستحضرات التي تمنح الإشراق، صمّمنا Naked Illuminated لتتّسع في راحة اليد. تحتوي مجموعة Naked Illuminated Trio على فرشاة حصرية مزدوجة الأطراف، لتتمكّني من تطبيق بودرة Naked أينما كان، عندما تدعو الحاجة. استعملي هذه البودرات لتبرزي الخدّيْن وحتّى عظمة الترقوة وما عدا ذلك. ولثبات أطول بعد، وتأثير متلألئ جدّاً، رشّي رذاذ All Nighter Makeup Setting Spray على الفرشاة قبل التطبيق. هل تنوين توزيع هذه البودرات على ساقيْك والجهة الظاهرة من الصدر؟ جرّبي مزجها مع اللوشن أو الزيت.

العلبة الأنيقة

وضعنا هذه البودرات الثلاث في علبة راقية، ثمّ زوّدناها بمرآة كبيرة وفرشاة (بحجم يتناسب مع حجم البودرات في الداخل).

... وبعد

يتمّ إدخال بودرة Naked Illuminated إلى الفرن في أواني فخّارية لمدة 24 ساعة، ثمّ تستكمل عملية إنهائها يدوياً. تكتسب البودرة جرّاء خبزها بريقاً مثالياً (بعكس التأثير المعدني للتركيبات الأرخص سعراً). وهي أيضاً تعطي اللون الغني لبودرة سائبة، بالإضافة إلى ميزات البودرة المضغوطة، وملمس الحرير.

ستتوفر هذه المجموعة في محلات سيفورا في الامارات في أول شهر نوفمبر, و في السعودية والخليح في شهر ديسمبر.