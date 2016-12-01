"تموين بورسعيد" : لا غرامات على من يتقدم لتصحيح البطاقة التموينية

بورسعيد – محمد عزام

قال مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الخميس، إنه تم اتخاذ اجراءات تنقيح البطاقات التموينية من المتوفين والمسافرين للخارج ومزدوجي الصرف؛ حيث تقدم عدد محدود من الأهالي مع الاعلان عن منشور وزارة التموين، مشددا فى تصريحات لليوم السابع على أنه لا توجد غرامات على أصحاب البطاقات حال تقدمهم لتصحيح وتنقيح البطاقات، منذ مطلع ديسمب، حتى نهاية فبراير 2017.

وأضاف وكيل مديرية التموين ببورسعيد، أنه مع انتهاء الفترة المحدة من قِبل الوزارة؛ سيتم توقيع غرامة بمطالبة الأفراد الذين يصرفون مثل البطاقات السالف ذكرها بضعف المبالغ مع حساب السلع بسعرها الحر في الأسواق وليس المدعم.

وأشار إلى أنه قد تقدم اليوم عدد محدود من الأهالي بأوراقهم لاجراء التعديلات الخاصة ببطاقاتهم؛ لعدم معرفة القرار؛ ولذلك بداية من بعد غدِ السبت سيتم توسيع دائرة الإعلان عن قرار الوزارة .

وناشد "الخضر" أهالي محافظة بورسعيد ممن يحصلون على سلعاً تموينية من غير حقهم إن كان أصحابها متوفين أو مسافرين للخارج أو مزدوجي الصرف؛ التوجه لاجراء التعديلات الخاصة ببطاقاتهم حتى لا يتعرضوا للجزاء المادي عقب انتهاء المدة المحددة .