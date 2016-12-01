ختام الحوار الوطنى المجتمعى للشباب لتطوير التعليم الازهرى بالغربية

الغربية - إسلام الخياط

إختتمت منطقة الغربية الأزهرية فعاليات لقاءات الحوار الوطنى المجتمعى للشباب لتطوير التعليم الازهرى والذى أقيم على مدار ثلاثة أيام

تضمنت فعاليات الحوار الوطنى عدة ورش عمل شارك فيها عدد من الطلبة الأزهريين وأجريت مناقشات حول اهم وأبرز المشاكل والمعوقات التى تواجه الطلبة والمدرسين فى العملية الدراسية ومن أبرزها مطالب بمراجعة بعض المواد الدراسية مثل مصطلح الحديث لوجود صعوبة فى تحصيلها وتحتاج لمعلمين متخصصين وتكثيف الدورات التدريبية وتقليص بعض المناهج وعودة الأسبوع الدراسى الكامل وإنشاء هيئة للأبنية التعليمية ودعم الأغذية .

جاء ذلك تحت رعاية الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبحضور ا والدكتور سعيد عبد الغفار وكيل قطاع المعاهد الازهرية والدكتور محمد السروى رئيس منطقة الغربية الازهرية والدكتور محمد عبد الموجود وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والشناوى عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم الأزهرى بالمحافظة .

وأكد الدكتور محمد السروى رئيس منطقة الغربية الأزهرية أن هناك إستراتيجية للأزهر الشريف وورش عمل بالمشيخة وتفعيل الانشطة الطلابية وجودة التعليم الازهرى وهناك اكثر من 30 معهد ازهرى تحت اعداد لضمهم لجودة التعليم وآخرها معهد شوبر الازهرى .

وجائت التوصيات التى خرج منها الحوار المجتمعى لاصلاح التعليم سيتم اعداد تقرير شامل بها لعرضه على الدكتور رئيس قطاع المعاهد الازهرية لوضع هذه الاليات موضع التنفيذ بغرض اعداد طالب ازهرى يواكب فعاليات العصر الحديث ومواجهة مشكلات التعليم مطالباً بتكثيف الدورات التدريية وورش عمل واعداد معامل وتقنيات حديثة مثل البريد الاليكرونى والسبورة الذكية وتخصيص معمل للعلوم الثقافية يليق بطلاب المرحلة الثانوية وتنسيق بين الازهر والشريف والهيئات الاخرى مثل التربية والتعليم ليكون هناك فعاليات مشتركة .