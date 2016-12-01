آثار أسوان: مبادرة مع التعليم لتوعية طلاب المدارس أثريا

أسوان - عبد الله صلاح

قال جمال أحمد حسن، مدير عام الوعى الاثرى بمنطقة اثار أسوان والنوبة، إنه سيتم تنفيذ مبادرة جديدة لتنمية الوعى الاثرى لتلاميذ وطلاب المدارس بأسوان من خلال ربطهم بآثار الأجداد داخل الأماكن والمواقع الأثرية المختلفة.

وأضاف مدير عام الوعى الاثرى بمنطقة اثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع "، أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع التربية والتعليم ، بعنوان " اعرف بلدك " ، حيث سيتم تنظيم زيارات لتلاميذ وطلاب المدارس إلى المناطق والمواقع الاثرية بأسوان بهدف اكسابهم الوعى الاثرى المطلوب، وتوصيل المعلومات الأثرية لهم بالشكل الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الاثار وتاريخ وحضارة المصثريين القدماء.

وأشار "جمال" إلى أن إدارة الوعى الاثرى بمنطقة اثار اسوان والنوبة ستخصص اثرى لمرافقة المجموعات المدرسية خلال زيارتهم للمواقع الاثرية بهدف تقديم الشرح الوافى وتوعيتهم بالآثار.

وأوضح مدير عام الوعى الأثرى، بأن المبادرة والتى تقرر تنفيذها خلال الفترة الحالية لاقت استجابة سريعة لدى مسئولى التربية والتعليم ، فى ظل ما تساهم فية هذه المبادرة من ربط مناهج التعليم بالمواقع والاماكن الاثرية، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تطوير الفكرة والمبادرة لتشمل طلاب الكليات والمعاهد بجامعة أسوان وجميعة أصدقاء السائح والمتحف باسوان.



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