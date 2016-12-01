شيرين تصدم المشاهدين بخبر محزن عن كريمة مختار وتطلب من الجمهور الدعاء لها

شيماء مصطفى

كشفت الفنانة “شيرين” عن تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة “كريمة مختار” مطالبة من الجمهورالذي يعشق الفنانة الأم ويحبها كثيرا الدعاء لها بالشفاء لكي تخرج من وعكتها الصحية وأوضحت من خلال مؤتمر الجمعية المصرية لمكافحة الإيدز أنها يوميا تذهب الى الفنانة كريمة مختار وهي تلزم الفراش بسبب مرورها بوعكة صحية وتعاني من ألام شديد ونصحوها الأطباء بعدم مغادرتها الفراش.

شيرين تزور كريمة مختار

قالت شيرين أنها طلبت الإذن منها لحضور المؤتمر لإنها تجلس معها كل يوم وتقوم بتحضير الطعام لها وإعطائها الدواء ولم توضح الفنانة شيرين مزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية للفنانة القديرة التي تبلغ من العمر 82 عاما ووالدة الإعلامي الشهير “معتز الدمرداش” وما نوع المرض التي تشكوا منه كريمة مختار.

حزن شيرين على رحيل محمود عبد العزيز

كما كشفت أيضا الفنانة شيرين عن سبب إرتدائها اللون الأسود وحضورها به في هذه الأمسية وهو تعبيرا منها عن حزنها على فراق الفنان الراحل “محمود عبد العزيز” الذي يعد من الفنانين المقربين اليها ومن أخر أعمال كريمة مختار كان العام الماضي فيلم “الليلة الكبيرة” مع المخرج “سامح عبد العزيز”.

شبكةعيونالإخبارية

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