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الإنتاج الحربى يهاجم التعدين بأمين وأوكرى

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الإنتاج الحربى يهاجم التعدين بأمين وأوكرى الإنتاج الحربى يهاجم التعدين بأمين وأوكرى

>كتب - هيثم عويس

استقر شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى على خوض لقاء اليوم أمام النصر للتعدين فى الأسبوع الثانى عشر للدورى بتشكيل هجومى، حيث من المقرر أن يبدأ اللقاء بثنائى هجومى مكون من صلاح أمين والأثيوبى أوميد أوكرى للضغط على دفاع المنافس وتحقيق الثلاث نقاط . 

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج المباراة بتشكيل مكون من عامر عامر فى حراسة المرمى أمامه الرباعى لؤى وائل وأحمد سعيد أوكا ومحمود فتح الله وحسن الشامى وفى الوسط محمد أبو شعيشع ومحمد سوستة ووليد حسن وأحمد مجدى وصلاح أمين وأوميد اوكرى . 

يذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط .  


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