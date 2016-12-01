بالفيديو ...الفنان أحمد سعد يؤم المصلين بالمسجد ويتلو تلاوة أكثر من رائعة بصوته

شيماء مصطفى

المطرب أحمد سعد صاحب الصوت الشجى العذب الذى تملك الكثيرين بصوته المميز فى أكثر من أغنية رائعة من أغانيه أو أغانى الطرب التى غناها فى أكثر من حفلة أو برنامج تليفزيونى لاشك أنه من أحد اهم و أجمل الاصوات المميزة فى وقتنا الحاضر وفى الساحة الغنائية على وجه العموم . وقد فاجىء الفنان أحمد سعد فى الساعات الأخيرة جمهوره الكبير بنشره مقطعين فيديو له وهو يصلى فى المسجد وهو يؤم المصليين خلفه ويتلو بصوته العذب تلاوة أكثر من رائعة خاشعة جدا مميزة . من الجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد ليس مجرد مطرب ومغنى يملك صوتا مميزا بل هو أيضا من حفظة القرآن الكريم وهو فى سن مبكرة .

وقد نشر أحمد سعد فيديو لصلاة الفجر من المسجد بصحبة بعض أصدقاءه وباقى المصلينن وقد قام أحمد سعد بإمامة المصلين لصلاة الفجر بصوته الشجى الجميل . وقد قرأ أحمد سعد فى الركعه الأولى الفاتحة وماتيسر من سورة ق بينما قرأ فى الركعه الثانية الفاتحة وما تيسر من سورة النبأ .

وعلى هامش إحتفالات عيد رأس السنة الميلادية القادم سوف يحيى الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا يوم 31 من ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسوف تشاركه الحفل الراقصة دينا أيضا .

شبكةعيونالإخبارية

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