4 طرق لنزع بقع القهوة عن الملابس

عند انسكاب القهوة على الملابس، يجب الإسراع في تجفيف البقعة فورًا، فكلّما عالجتِ البقعة أسرع كلّما كانت إزالتها أسهل. وللتخلّص من بقع القهوة، يمكن تطبيق الآتي:

| الخلّ: يُسكب القليل من الخلّ الأبيض مكان بقعة الملابس، التي تترك لبضع ساعات تجفّ في الهواء، قبل غسلها بــالغسالة.

| الـ"بايكينغ صودا": تُبلّل القطعة الملطّخة بالقهوة بالماء الدافئ، ثم يُرشّ القليل من الـ"بايكينغ صودا" على البقعة وتُترك لحوالي ساعة، قبل شطفها بالماء.

| المشروبات الغازية: تفيد المشروبات الغازيّة في إزالة بقع القهوة عن الملابس، وذلك عبر غمر هذه البقع بالمشروب الغازي وتركها لحوالي نصف ساعة، ثم فركها مجدّدًا بقطعة من القماش الناعم المبلّلة بالماء والصابون.

| مسحوق الغسيل: يجب تجفيف البقعة فورًا بواسطة المناديل الورقيّة، ثم تبليل قطعة الملابس بالماء البارد من الجهة الخلفيّة للبقعة، مع فركها بلطفٍ. وفي حال لم تختف آثار البقعة، تُفرك الأخيرة بمسحوق الملابس، وتُشطف بالماء البارد.