أنباء عن الكشف عن الأشخاص الذين شاركو في فيلم “الجزيرة” المسئ للجيش

شيماء مصطفى

أثارت الضجة التي احدثتها قناة الجزيرة، بعرضها فيلم وثائقي عن الجيش المصري تحت عنوان يسمى “العساكر”، حيث يتناول حياة الجنود المصرية من بداية تجنيدهم الإجباري وحتى انتهاء فترة تجنيدهم، وتناول الفيديو العاملة التي يلقاها المجند داخل المعسكر من اول فترة التدريب الذي يستمر 45 يوم وحتى ينتقل إلى سلاحة الذي حددتة له الهيئة العامة للقوات المسلحة حسب لياقتة الطبية ومؤهلة التعليمي، قوبل هذا الفيديو باعتراض شديد من الجهات المسؤولة في مصر، وقالو أن هذا الفيديو إمتداد لسياسة قطر العدائية تجاة مصر ومؤسستها العسكرية ودورها في دعمها للجماعات الإرهابية في الوطن العربي.

وكشفت مصادر موثوقة في جهات رسمية، أنه تم الكشف عن العناصر المشاركة في الفيلم الوثائقي وهم من جنسيات مختلفة وهي مصر ودول الخليج وبعض دول شرق آسيا، الذين قامو بأداء بعض المشاهد التمثيلية، وتم تحديد اماكن تصويرة خارج مصر بالخليج العربي ومناطق على الحدود التركية بالقرب من البحر الأسود، وتم تحديد تكلفة هذا الفيديو، بجانب أن مخرج الفيلم عماد الدين السيد لم يقم بأداء الواجب العسكري.

وأوضح المصدر، ان قناة الجزيرة استخدمت مشاهد مملوكة للتليفزيون المصري دون تصريح او أخذ إذن رسمي، وهذا يعد خرقا قوياً لحقوق الملكية الفكرية وهذا مخالف للقانون، وأشارت المصادر أن هناك عدد من الاجراءات القانونية ضد قناة الجزيرة والمصريين المشاركين في الادوار التمثيلية بالفيلم المسئ واتهامهما بنشر الاخبار الكاذبة والإساءة للمؤسسة العسكرية والتي من شأنها الإضرار بمصالح البلاد.

وأكدت المصادر أن مخرج الفيلم ومنتج الفيلم وفريق العمل يقيمون حالياً في تركيا.

شبكةعيونالإخبارية

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