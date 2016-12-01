الفلبين ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى بعد إحباط القارئ لتفجير في العاصمة

رفعت الفلبين حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعدما قالت الشرطة إنها كشفت مؤامرة لمتشددين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية لمهاجمة حديقة في أعقاب إحباط تفجير قرب السفارة الأمريكية هذا الأسبوع.

وبحسب رويترز قال قائد الشرطة الوطنية رونالد ديلا روزا إن رجلين أُلقي القبض عليهما لزراعتهما قنبلة قرب السفارة في مانيلا يوم الاثنين كشفا عن المؤامرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بينما كان يقف بجانب الرجلين اللذين كانا يرتديان قمصان السجن الصفراء “هذان الرجلان خططا لتفجير قنبلة في حديقة عامة ثم زرعا عبوة ناسفة بدائية قرب السفارة الأمريكية.”

وتابع أن ثلاثة رجال آخرين ينتمون لجماعة إسلامية متشددة تنشط في جنوب الفلبين أفلتوا من الاعتقال.

وقال “أنصح المواطنين باليقظة والحذر وعدم الفزع. استمتعوا بعيد الميلاد” مضيفا أنه سيجري وضع نقاط تفتيش في أنحاء العاصمة وتنفيذ مداهمات على “المخابئ المعروفة لما يشتبه بأنها جماعات إرهابية.”