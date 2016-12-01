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بالصور.. مرور المنيا يتابع حالة الطرق بعد هطول أمطار غزيرة

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بالصور.. مرور المنيا يتابع حالة الطرق بعد هطول أمطار غزيرة بالصور.. مرور المنيا يتابع حالة الطرق بعد هطول أمطار غزيرة

>المنيا – حسن عبد الغفار

قال العقيد محمد رشاد مدير إدارة مرور المنيا، أنه تم إزالة جميع آثار مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس، حيث كان هناك تجمع لمياه الأمطار بمنازل ومطالع الكباري ومنزل الطريق الأوسط وتم التعامل معها وإزالتها تماماً تحت إشراف اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، مشيراً أن حالة الطقس مازالت غير مستقرة والجو ملبد بالغيوم وينذر بسقوط أمطار.

 

وأضاف رشاد، أن هناك خطة لغلق الطرق سيتم تنفيذها في حالة حدوث سيول، وجميع الطرق مفتوحة حتي الآن أمام السيارات، وحركة المرور تسير بشكل طبيعي، لكن سيتم غلق الطرق حسب حالة الطقس خاصة إذا حدثت سيول، لأن المحافظة تشهد منذ الصباح طقس غير مستقر.

 

 

 


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