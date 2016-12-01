تايلور سويفت وأديل و "وان دايركشن" الأعلى دخلاً لهذا العام

كشفت مجلة فوربس Forbes أن نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت Taylor Swift وفرقة وان دايركشن One Direction والمغنية البريطانية أديل Adele يتصدرون قائمة أعلى الموسيقيين دخلاً في العالم لهذا العام.

وحصلت سويفت (26 عاماً) على لقب أعلى الموسيقيين دخلاً في الـ 2016 بتحصيلها 170 مليون دولار من الجولات الموسيقية والتسجيلات وعقود الرعاية وغيرها من مصادر الدخل.

وحلت فرقة وان دايركشن الإنجليزية-الأيرلندية لموسيقى البوب في المركز الثاني بدخل بلغ 110 ملايين دولار.

وجاءت أديل (28 عاماً) صاحبة أغنية "Hello" الشهيرة في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 80.5 مليون دولار وهي أعلى حصيلة مالية تسجلها على الإطلاق. وحقق ألبومها (25) لقب أفضل الألبومات مبيعاً في 2015.

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