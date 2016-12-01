أحمد ماضي: محمد إبن فضل شاكر احترف الغناء وأنا بصدد تحضير أغنيات له

بيروت_ سيدتي نت

يستعد الشاعر أحمد ماضي لمجموعة مفاجآت من بينها التعاون مع الفنانة أمل حجازي في أغنية جديدة، ومع نجم "ستار أكاديمي" رافاييل جبور في أغنية يتم التحضير لها منذ فترة بالإضافة إلى إعمال لمحمد ابن الفنان المعتزل فضل شاكر، بعدما قرر رعايته فنياً.

الشاعر أحمد ماضي كما أمل حجازي أعلنا عن تعاونهما المرتقب من خلال نشر صورة مشتركة لهما قاما بنشرها عبر حسابيهما على موقع " إنستغرام" مع تعليق "جنون".

إلى ذلك نشر أحمد ماضي صورة مع تجمعه بنجم "ستار أكاديمي" رافاييل جبور وعلق تحتها" عشاء ودردشة مع الغالي رافاييل جبور"

من ناحية أخرى أعلن أحمد ماضي لـ "سيدتي نت" في دردشة خاصة، أنه بصدد التحضير لمجموعة أغنيات لـ محمد إبن الفنان المعتزل فضل شاكر، قال" محمد إبن فضل شاكر قرر الغناء وأنا إستلمت أعماله الفنية وأحضر له حالياً مجموعة أغنيات جديدة".

وعن موعد طرح أعمال محمد قال" سوف أطرح له أغنية كلاسيكية، ولكن ليس قريباً بل خلال الفترة المقبلة".

وعما إذا كان محمد يفكر بالسير على خطى والده من خلال تقديم اللون الغنائي الذ كان يقدمه فضل شاكر، ردّ أحمد ماضي" هذا صحيح. محمد سوف يسير فنياً على نفس خطى والده".