مي حريري: علاقة إبني ملحم جونيور بإخوته جيدة لا خلافات ولا دعاوى قضائية

بعد انتشار أخبار تتحدث عن وجود خلافات ودعاوى بين أولاد ملحم بركات من رندا زكا مجد ووعد وغنوة، وبين إبنه ملحم جونيور من طليقته الفنانة مي حريري على خلفية الصراع على منزل في منطقة "القليعات" نفت الاخيرة في إتصال مع "سيدتي نت"، تلك الاخبار جملة وتفصيلاً، وقالت "كل هذا الكلام غير صحيح وهناك من يحاول قلب الحقائق. البيت هو بيت إبني.. هل يعقل أن يقوم شخص بسرقة بيته. إبني عاش مع والده ومنزل القليعات ملكه وهناك سند ملكية باسمه".

كما نفت حريري قيام أشقاء ملحم جونيور، غنوة ووعد ومجد برفع دعوى ضد ملحم جونيور، وأضافت" كل هذا الكلام غير صحيح و"لتّ وعجن". الناس يتدخلون في أمور لا تعنيهم. أحياناً يجلس معي صحافي ويسمع مني كلمة "وأنا معصبة" فينقلها إلى عائلة الراحل بطريقة غير صحيحة، وبطريقة معكوسة".

وعن حقيقة منعها وإبنها ملحم جونيور من حضور جناز أربعين الموسيقار الراحل الذي سوف يقام يوم الأحد المقبل، أوضحت مي حريري " هذا الكلام غير صحيح. "مين مانع.. ما حدا مانع.. حرام". الراحل هو والد إبني.. لماذا يحاولون تشويه صورة "المرأة"".

وعما إذا كانت تقصد بكلامها رندا بركات، ردت حريري" نعم. فليخجلوا من أنفسهم . لماذا يروجون في الصحافة لمثل هذه الاخبار، ولم يمض 40 يوماً على رحيل أبو مجد. هم يتكلمون عن أشياء بقيمة 6 آلاف دولار أو 10 الاف دولار، ومن يكتبون هذا الكلام في الصحافة، أنا أعطيهم هذا المبلغ وليتوقفوا عن التشهير بإسم ملحم بركات".

مي أكدت على العلاقة الجيدة بين ملحم جونيور وأشقائه وقالت "طبعاً. وبالنسبة إلى الإشكال الي حصل خلال التعازي كان نتيجة الضغط الذي عاشه الجميع بسبب موت أبو مجد. صحيح أن أبني يعيش معي حالياً، ولكنه كان يعيش طوال الفترة الماضية مع والده وكان يلتقي بأخوته كل يوم أحد".

كما قالت حريري "هناك من يحركش ويحاول تشويه سمعة أولاد ملحم بركات مجد ووعد وغنوة وملحم جونيور. كل القصة أن ملحم جونيور كان يعيش مع والده، وعندما دخل أبو مجد المستشفى، تعرض البيت للسرقة وقام إبني بتحرير محضر ضد مجهول في مخفر ريفون".

وكانت قد إنتشرت شائعات عن رفض ملحم جونيور التنازل عن منزل بإسمه في منطقة القليعات، لكي يكون منزل العائلة بعد وفاة ملحم بركات، وأنه قام خلال إنشغال باقي أفراد العائلة بصحة الموسيقار في المستشفى، بتغيير أقفال ومفاتيح المنزل ونقل بعض محتوياته بالإضافة إلى سيارتين، وعندما لم يتمكن أولاد ملحم بركات من رندا زكا من دخول البيت قاموا برفع دعوى على أخيهم الصغير ملحم جونيور.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي