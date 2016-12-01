قبل أيام على زفافهما شائعة مسيئة تطال مراد يلدريم وعروسه إيمان الباني ما هي؟

عمان_ سميرة حسنين

رغم مرور أسابيع على إعلان الممثل التركي مراد يلدريم خطوبته على ملكة جمال المغرب السابقة والممثلة إيمان الباني، ما زال الخطيبان لغاية اليوم حديث الشارعين التركي والعربي المشغول بأخبار زفافهما القريب.

وقد أكّدت بعض وسائل الإعلام التركية أنهما قد يتزوجان في نهاية العام الجاري، في تتويج لعلاقة حب سريعة بدأت في لندن وتطوّرت خلال شهرين فقط.

وقد بدأ الثنائي بالفعل بالتحضير لزفافهما والبحث عن فستان زفاف يليق بالملكة السابقة، وقد رافق مراد خطيبته في اختيار الفستان، وكان ينتظرها لساعات خلال إجرائها بروفات على فساتين السهرة في متاجر ذات ماركات شهيرة في منطقة نيشانتاشي.

وفي أحدث ظهور لهما في حفل عشاء فني ساهر مع عائلة إيمان الباني أحياه المغني التركي سيركان كايا، صرّح العريس مراد يلدريم بأن حفل زفافهما حدد موعده النهائي مساء 25 ديسمبر القادم لكنه لم يحدد إن كان سيتم في أضنة أو اسطنبول.

وسيقيم العروسان في اسطنبول بشكل دائم وليس في لوس أنجلوس كما تكهنت الصحافة التركية في أخبارها السابقة، وكشف مراد يلدريم أنه يحضر للعودة إلى الشاشة في العام القادم بعمل درامي جديد، وأن لا مانع لديه من التمثيل مع زوجته إن وجدا العمل المناسب لهما معاً.

والجدير بالذكر أن مصادر مقربة قد أكدت أن مراد يلدريم قد يقيم حفليّ زفاف لعروسه المغربية، أحدها في تركيا والآخر في بلد عروسه المغرب بحضور عائلتيهما وأصدقائهما المقربين جداً.

وكانت إحدى وسائل الإعلام التركية قد نشرت شائعة مسيئة لمشاعر العروس المغربية إيمان الباني حيث ادعت أن سر زواج الممثل التركي مراد يلدريم من المغربية إيمان الباني سببه إمرأة مجهولة أحبها مراد يلدريم سراً، ويريد معاندتها بحب وزواج جديد، ولم ينفِ مراد أو يؤكد هذه الشائعة التي وجد أنها غير جديرة بالرد أصلاً.