19 ديسمبر.. عقد المؤتمر الثالث لدعم العلاقات العامة بالمنطقة العربية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية المؤتمر العربي الدولي الثالث للعلاقات العامة وذلك في يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر الحالي بهدف دعم وتطوير منظومة العلاقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية، ويُعنى المؤتمر هذا العام بطرح القضايا التي تخدم تحسين العلاقات العامة ومناقشة آفاق التواصل الجديدة بالمنطقة العربية، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلي القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العلاقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية بشكل خاص، لمناقشة الأوضاع الدبلوماسية وسياسات صنّاع القرار وتواصل الحكومات مع جمهورهم.

وصرح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المؤتمر يناقش في دورته الثالثة هذا العام “آفاق التواصل الجديدة في عالم عربي متغير”، والذي يرتكز محوره الرئيسي على المداخل الأساسية لإدارة التواصل،ويشارك في المؤتمر ثلاثة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، والإمارات، والأردن، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا.

وأضاف القحطاني أن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وعرض النماذج الحديثة للعلاقات العامة والتواصل في الحكـومات، بالإضافة إلى تحديد دور العلاقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار القحطاني أن المؤتمر قد طرح في الدورة الأولى له بشرم الشيخ عام 2013 قضية “شفافية الحوار ومستقبل العلاقات العامة الدولية”، واستمرت المنظمة في التركيز على قضية “إدارة الحوار عبر التنوع الثقافي في العالم”، وذلك في المؤتمر الثاني بفيينا عام 2014.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية انشئت سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والتي كان الهدف منها ان تتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص وللقيادات الإدارية بمستوياتها الثلاثة الإشرافية والمتوسطة والتنفيذية.