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حسام غالى خارج حسابات الأهلى أمام المقاصة

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حسام غالى خارج حسابات الأهلى أمام المقاصة حسام غالى خارج حسابات الأهلى أمام المقاصة

>كتب رمضان حسن

تأكد استمرار غياب حسام غالى قائد الأهلى عن مباراة المقاصة المقرر لها الأحد المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر للدورى، وفقا لما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

 

وقال عبد الحفيظ لـ"اليوم السابع"، إن غالى مازال يعانى من إصابته بشد فى العضلة الخلفية، ويواصل حاليا برنامجه التأهيلى والعلاج الطبيعى، موضحا أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى يفضّل عدم الاستعانة به أمام المقاصة، وغاب حسام غالى عن الأهلى فى مباريات الفريق الأحمر أمام كل من الإنتاج الحربى وطلائع الجيش والشرقية والتعدين.


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