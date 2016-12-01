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جنش يغيب عن الزمالك لليوم الثانى والأبيض يطبق لائحة العقوبات

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جنش يغيب عن الزمالك لليوم الثانى والأبيض يطبق لائحة العقوبات جنش يغيب عن الزمالك لليوم الثانى والأبيض يطبق لائحة العقوبات

>كتب أحمد توفيق

تغيب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، عن المران الجماعى لفريقه لليوم الثانى على التوالى، عقب أزمته الأخيرة بعد رحيله عن معسكر مباراة وادى دجلة الأخيرة، وعدم حضوره للنادى بعدها اعتراضا على عدم المشاركة فى المباراة .

 

وقرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك تطبيق لائحة العقوبات على جنش بعد تغيبه لليوم الثانى على التوالى دون الحصول على إذن، خاصة بعد إخطار اللاعب بموعد المران .

 

فيما شهد مران الزمالك أداء الثنائى محمد مجدى وإسلام جمال تدريبات تأهيلية، بعيدا عن المران الجماعى، وحرص محمد حلمى المدير الفنى للفريق على الاهتمام بالجوانب الخططية والفنية لتطبيقها فى المباراة المقبلة أمام الداخلية، ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية بعد غد السبت فى الأسبوع الـ13 لمسابقة الدورى الممتاز.


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