خالد صلاح يهنئ الشعب الإماراتى بالعيد الوطنى الـ45: شعب أصيل

كتبت مريم بدر الدين

هنأ الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، الشعب الإماراتى بمناسبة العيد الوطنى الـ45 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل التهنئة لشعب الإمارات العربية المتحدة.. شعب أصيل.. قيادة عربية أصيلة أباً عن جد.. كل سنة وكل بيت فى الإمارات طيب.. ربنا يحفظ بلادكم يا رب".

وكانت سفارة الإمارات بالقاهرة، احتفلت أمس بالعيد الوطنى الـ45، حيث أقام سفير الإمارات ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير جمعة مبارك الجنيبى، حفل استقبال بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة العيد الوطنى الـ45 للإمارات.