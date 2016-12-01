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تعطل قطار الزقازيق طنطا بعد سقوط نخلة على القضبان بسبب الطقس السيئ

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تعطل قطار الزقازيق طنطا بعد سقوط نخلة على القضبان بسبب الطقس السيئ تعطل قطار الزقازيق طنطا بعد سقوط نخلة على القضبان بسبب الطقس السيئ

>الدقهلية ـ شريف الديب

تعطل قطار الزقازيق طنطا بناحية مركز ميت غمر، بين قريتى ميت القرشى وتفهنا الأشراف، بسبب سقوط نخلة على القضبان الحديدية.

وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة ميت غمر، برئاسة المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز، والقوة المكلفة بتأمين طريق "ميت غمر- الزقازيق"، إلى مكان البلاغ، وتبين توقف القطار رقم 232 القادم من الزقازيق فى اتجاه ميت غمر، لسقوط نخله على القضبان الحديدية، بسبب سوء حالة الطقس، ما تسببت فى إعاقة حركة السير، وتم استدعاء ونش ورفع النخلة من على القضبان وإعادة حركة القطارات مرة أخرى بعد توقف حوالى 25 دقيقة.

 

 


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