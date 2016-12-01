غداً.. قطع المياه بأكثر من 15 منطقة بمدينة نصر لتحويل مسار خطوط المياه

كتب ماجد تمراز

وافق المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على أن يتم قطع المياه، فى تمام الساعة الخامسة غدا الجمعة، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم السبت، عن مناطق (الأمن الوطني – جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1,2,3 –وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر- معسكرات الأمن المركزي-(احمد شوقي-شريف السباعي –ضباط الصف)- نادي الشرطة- فندق الماسة- ارض المعارض-إستاد القاهرة-قاعة المؤتمرات-الحي السادس التابع لحي غرب مدينة نصر-مستشفي حميات العباسية)وضعف المياه بالحي السابع ومدينة التوفيق ، وذلك لقيام جهاز التعمير والإسكان بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجري تقاطع طريق النصر .

وأهابت المحافظة فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، حيث أصدر المحافظ تعليماته للشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تلفون ارضي .