البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإتخاذ اجراءات فورية لوقف الانتهاكات في حلب

طالب أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن وخاصة الدول الدائمة العضوية تحمل مسؤوليتها لوقف الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب السوري والتي تمس السُّلم والأمن الدوليين والزام النظام السوري وحلفاءه بالوقف الفوري لإطلاق النار والقصف الجوي وحصار المدنيين لغرض تجويعهم من قبل النظام السوري والجهات الداعمة له.

> جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس البرلمان العربي الى الامين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والتي تم ارسال نسخة منها الى برلمانات مجلس الأمن ومعالي الامين العام لجامعة الدول العربية . حيث أكد الجروان ان الوضع في سوريا وما خلفه من ضحايا ولاجئين، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لا سيما استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، وإلقاء البراميل المتفجرة وتجويع المدنيين من قبل النظام وحلفاءه وهو ما ادى لوصول الاوضاع في حلب الى هذا الحد، وهذا لا يدع مجالا للشك في أن القراءات والسياسات التي اعتمدها المجتمع الدولي في سورية خاطئة وان الاكتفاء ببيانات الادانة والشجب والتنديد شجعت النظام السوري وحلفاءه من دول وجماعات مسلحة الى انتهاج سياسة متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين والأطفال نتيجة لعدم العمل الجاد من قبل المجتمع الدولي.

> وحذر الجروان في رسالته من المخططات الخطيرة تجاه شعبنا العربي في سوريا وخاصة المدنيين داخل مدينة حلب ودعا للضغط من أجل الوقف الفوري للقصف الجوي على السوريين من قبل النظام وحلفاءه، حقنا لسيل الدماء الجاري في الأراضي السورية من النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء.

> وفي ختام رسالته أكد على استعداد البرلمان العربي للعمل من أجل هذا الجهد الدولي الجاد وبما يخدم مصلحة الشعب السوري والأمن والسلام في سوريا والعالم أجمع.