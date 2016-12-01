البورصة تربح 5.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 571,531 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 11548 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 11294 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 463 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.