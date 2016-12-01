10 أخطاء تقعين فيها عند تربية طفلك

كثيرة هي الأخطاء التي تتعاملين فيها مع هذا الجهاز الصغير الذي هو بحاجة للتوجيه، وتعتقدين أنه لا يفهم ولكن طفلك يا عزيزتي يفهم اللغة المشتركة حتى وهو لا زال في رحمك، ولذلك عليك مراعاة كل صغيرة وكبيرة أثناء تربيته، ولا تقعي في أخطاء قد تنشيء طفلاً معقداً وكارهاً لمجتمعه.

" سيدتي نت" التقت بالأخصائية التربوية منى الحداد والتي أشارت إلى عدة أخطاء تربوية تقع بها الأم عند تربية طفلها ومنها هذه الأخطاء العشرة:



1. عندما تحادثيه وهو يحبو فأنت تظلين واقفة، وهذا خطأ يجب أن تجثي على ركبتيك وتنزلي إلى مستواه لكي يتجاوب معك وتبتهج نفسه.

2. أنت تنعتيه بأسماء لا يحبها مثل أن تناديه: يا حمار، أو يا متخلف، وعليك أن تكفي عن ذلك فقد دعا الإسلام إلى أن ننادي أطفالنا بأحب الأسماء لهم.

3. لا تجعلي العقاب البدني هو وسيلتك الوحيدة لأنه يؤثر على ذكائه وإدراكه، اجعلي الضرب وسيلة أخيرة واختاري وسائل عقاب مناسبة لمستوى الذنب.

4. أنت تعيريه بفشله أمام الآخرين ولذلك سوف يكره الآخرين ويصبح منطوياً وناقماً عليك، الصحيح أن يكون التنبيه بالخطأ بينك وبينه.

5. أنت تسيئين الظن وتشككين في كل تصرفاته، وهذا سيؤدي به إلى تعلم الكذب.

6. ابذري حبك في قلبه واغرسيه حوله في كل لمسة ولمحة، فأنت تخطئين حين تعتقدي أنه لازال صغيراً، ولا يفهم أو أنه قد كبر على الحب والاحتضان والتقبيل.

7. لا تطلبي منه أن يقطف زهرة من حديقة الجيران دون علمهم ثم تحدثيه عن الأمانة واحترام خصوصية الغير فهذه ازدواجية مرفوضة في التربية.

8. لا تخضعي لشروطه لكي لا يبكي أو لكي يتناول طعامه أو يحل واجباته، فهذه الطريقة تجعله يتمادى ويلجأ للابتزاز حين يكبر.

9. أنت تدافعين عنه أمام جارتك حين تشكوه لك أو أمام والده وهذا خطأ لأنك تعلمينه التمادي وعدم احترام الغير وكذلك ضعف الشخصية فيجب أن يقتلع شوكه بيديه.

10. اجعلي قصص الخيال وقصص الصحابة والعظماء هي وسيلتك لتوصيل المعلومة وكذلك التربية بالقدوة لطفلك، لا تتوقفي عن قراءة قصة قبل النوم بدعوى أنك متعبة، أو تحكي له قصصاً دموية عن بطل خارق يجيد القتل مثلاً.