ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالاكراه ورقيب شرطة بين أعضائه بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث بلقاس من ضبط تشكيل عصابي بينهم رقيب شرطة سري متخصص فى سرقة السيارات ماركة بيجو، وهيونداى النترا عن طريق المفتاح المصطنع وإعادة بعضها مقابل مبالغ مالية ، وتفكيك الباقي وبيعه كقطع غيار.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود عدة بلاغات بوقائع سرقات سيارات بالاكراه وإعادة بعضها مقابل مبالغ مالية وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سيد سلطان رئيس مباحث المديرية والرائد احمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس.

وأسفرت جهود فريق البحث عن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا ضم كلا من محمد على طه على برايا 25 سنة حاصل على بكالوريوس علوم إدارية مالك شونة لقطع غيار السيارات المستعملة بحي السلام بندر بلقاس ، ومقيم عزبة " جاد " بندر بلقاس ، و حسين علام ابراهيم احمد 26 سنة عاطل ، ومقيم بندر نجع حمادي – قنا ، والسيد نجيب محمد خفاجي 25 سنة عاطل ، ومقيم عزبة " القمالة " دائرة مركز نجع حمادي – قنا " هارب " ، و إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن ، وشهرته إسماعيل الريس ، 32 سنة رقيب اول سرى بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالقاهرة ، ومقيم شارع " احمد النحاس " ، ساقية مكى – دائرة قسم الطالبية – جيزة، وأحمد محمد محمد محمد رجب ، وشهرته احمد ميكى 36 سنة ، عامل ، ومقيم " شارع البحر الأعظم" دائرة قسم الجيزة " هارب " ، و تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات خاصة ماركة بيجو، وهيونداى النترا عن طريق المفتاح المصطنع ، وقيامهم بفكها وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار مستوردة ، عقب قيامهم بالإزالة الميكانيكية لرقمي الشاسيه والموتور، وعقب تقنين الإجراءات ، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط الأول والثاني والرابع حال تواجدهم بالشونة ملك الأول بالمكان المشار إليه.

وبمواجهتهم، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات وتكوينهم تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع الثالث والخامس الهاربين تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات ماركة بيجو، وهيونداى النترا عن طريق المفتاح المصطنع بدائرة مركز بلقاس وقسم شرطة جمصة ومدينة القاهرة ، وقيامهم بفك وتقطيع تلك السيارات وإعادة بيعها كقطع غيار، وذلك عقب قيامهم بالإزالة الميكانيكية لرقمي الشاسيه والموتور متخذين من الشونة ملك الاول مكانا لإخفاء تلك السيارات.

وبمناقشتهم، اعترفوا بالاشتراك مع الثالث والخامس في ارتكاب " 22 " واقعة سرقة سيارة ماركة بيجو و " 4 " وقائع سرقة سيارة هيونداى النترا بتطوير مناقشة المتهمين ، وقرر الثانى باشتراكه مع الثالث الهارب فى سرقة السيارات ماركة بيجو وتسليمها للأول فى الشونة المشار إليها مقابل مبلغ مالى 10000 الاف جنيها لكل سيارة تم تسليمها ، ، كما قرر الرابع بإشتراكه أيضا مع الثانى فى تسليم السيارات ماركة هيونداى النترا وتسليمها للأول بذات الشونة ، مستغلا عمله كفرد شرطة فى تسهيل مروره من الأكمنة ونقاط التفتيش بقيادته لتلك السيارات لمدينة بلقاس مقابل مبلغ مالى 10000 جنيها لكل سيارة تم تسليمها ، وأضافوا بقيام الخامس والذى استغل مهارته الفنية فى إصطناع المفاتيح فى وقت قصير بطريقة مبتكرة، فى استخراج مفاتيح مصطنعة لتلك السيارات أثناء توقفها وسرقتها.

بإرشاد المتهمين تم ضبط أجزاء تلك السيارات ماركة بيجو بالشونة ، كما أرشدوا عن أجزاء السيارات ماركة هيونداى النترا لدى المدعو محمد إبراهيم توفيق محمد صاحب شونة قطع غيار سيارات ، ومقيم بندر بلقاس ، حيث قاموا ببيع تلك الأجزاء له عقب ايهامه بأنها مستوردة ، باستدعاء الأخير قرر بعدم علمه بان تلك الأجزاء من متحصلات سرقة

تم التحفظ على السيارات وأجزائها على ذمة تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33 أحوال وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.