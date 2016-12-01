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إصابة 6 طلاب بحالة تسمم عقب تناولهم شرائح بطاطس بالدقهلية

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إصابة 6 طلاب بحالة تسمم عقب تناولهم شرائح بطاطس بالدقهلية إصابة 6 طلاب بحالة تسمم عقب تناولهم شرائح بطاطس بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

أصيب 6 طلاب بالمرحلة الابتدائية من قرية برج النور التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بحالة تسمم عقب تناولهم شرائح بطاطس من أحد المحلات أمام مدرستهم.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من مستشفى أجا العام بوصول 6 طلاب من قرية برج النور التابعة لدائرة المركز، مصابين بحالة قئ وإسهال شديد، وإصابتهم بحالة تسمم نتيجة تناولهم طعام فاسد.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأطفال أكدوا بأنهم قاموا بشراء أكياس من شرائح بطاطس من أمام المدرسة، وتوجه فريق من الإدارة الصحية وتم سحب عينات من أكياس شرائح بطاطس لفحصها، وتم إسعاف المصابين وصرف العلاج لهم وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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