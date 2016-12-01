أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة الخصوص تعاين موقع انقلاب سيارة محملة بالسولار بـ"دائرى مسطرد"

Google+ Print
نيابة الخصوص تعاين موقع انقلاب سيارة محملة بالسولار بـ"دائرى مسطرد" نيابة الخصوص تعاين موقع انقلاب سيارة محملة بالسولار بـ"دائرى مسطرد"

>القليوبية – محمد قاسم

انتقل فريق من نيابة الخصوص بالقليوبية، برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس النيابة، لمعاينة موقع حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية بالطريق الدائرى بمسطرد، بعد اصطدامها بسيارة نقل جامبو، والذى لقى قائدها مصرعه وأصيب 11 آخرين فى الحادث، واحترقت سيارة تاكسى.

 

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم الخصوص يفيد بمصرع "محمد صبرى عبد العال" سائق سيارة النقل، التى اصطدمت بسيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائرى بمسطرد، وإصابة "صفوت محمد حسن" سائق سيارة السولار مقيم بالوراق محافظة الجيزة، بنزيف داخلى وكسور وحالة خطر، كما نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

 

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين اصطدام سيارة نقل محملة بالسولار بـ8 سيارات أخرى أعلى كوبرى مسطرد بمنطقة الخصوص، وأسفر عن اشتعال تنك السيارة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى السيارة والسيارات الأخرى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365