نيابة الخصوص تعاين موقع انقلاب سيارة محملة بالسولار بـ"دائرى مسطرد"

القليوبية – محمد قاسم

انتقل فريق من نيابة الخصوص بالقليوبية، برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس النيابة، لمعاينة موقع حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية بالطريق الدائرى بمسطرد، بعد اصطدامها بسيارة نقل جامبو، والذى لقى قائدها مصرعه وأصيب 11 آخرين فى الحادث، واحترقت سيارة تاكسى.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم الخصوص يفيد بمصرع "محمد صبرى عبد العال" سائق سيارة النقل، التى اصطدمت بسيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائرى بمسطرد، وإصابة "صفوت محمد حسن" سائق سيارة السولار مقيم بالوراق محافظة الجيزة، بنزيف داخلى وكسور وحالة خطر، كما نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين اصطدام سيارة نقل محملة بالسولار بـ8 سيارات أخرى أعلى كوبرى مسطرد بمنطقة الخصوص، وأسفر عن اشتعال تنك السيارة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى السيارة والسيارات الأخرى.