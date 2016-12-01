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القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه ١٥٠٠ قرص مخدر بالسيدة زينب

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القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه ١٥٠٠ قرص مخدر بالسيدة زينب القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه ١٥٠٠ قرص مخدر بالسيدة زينب

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب من ضبط محمد م م 22 سنة عاطل، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من المنطقة مكاناً لنشاطه الإجرامى حائزاً سلاح نارى للدفاع عن تجارته.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكنت قوة أمنية من ضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 1500 قرص مخدر ومبلغ مالى 1100 جنيه، سلاح نارى "طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم و9 طلقات من ذات العيار" .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات تجارته والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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