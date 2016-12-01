ضبط عاطل بالدقهلية وبحوزته سلاح نارى مسروق من مركز شرطة رشيد بكفر الشيخ

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته سلاح مسروق من مركز شرطة رشيد بمحافظة كفر الشيخ خلال أحداث يناير.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بتمكن الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس، من ضبط "عصام سليمان حميده عطوه" 41 سنه عاطل وبحوزته سلاح نارى [ طبنجة حلوان تحمل أرقام 923264 و15 طلقة من ذات العيار، وبالكشف على السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته من مركز شرطه رشيد خلال أحداث 25 يناير ومحرر المحضر رقم 605 إدارى مركز رشيد كفر الشيخ لسنة 2011م وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31532 جنايات مركز بلقاس لسنة 2016م.