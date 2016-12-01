مباحث تموين المنيا تضبط 158 قضية متنوعة

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مباحث التموين بالمنيا تحرير عدد 158 قضية تموينية خلال الفترة من 10 أكتوبر وحتى 25 نوفمبر الماضي بالتنسيق مع مديرية التموين و الصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية.

أوضح العقيد سراج الكومي رئيس قسم مباحث التموين ، أن من بين المحاضر، 33 محضر جنحة في مجال غش تجارى شملت عدد 102,515 طن من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وضبط 127 قضية سلع مجهولة المصدر بإجمالي عدد 1405,143طن سلع غذائية متنوعة ، بالإضافة إلى تحرير28 قضية ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 1,147طن من لحوم .

وأكد أن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على الاسواق ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الآلية المستخدمة وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.