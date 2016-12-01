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النيابة تعاين حادث انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى الراهبين بالغربية

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النيابة تعاين حادث انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى الراهبين بالغربية النيابة تعاين حادث انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى الراهبين بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

انتقل فريق من نيابة مركز سمنود فى محافظة الغربية لمعاينة حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ2 كونتنر قادمة من ميناء دمياط واصطدامها بسيارة ملاكى أعلى كوبرى الراهبين بمركز سمنود بطريق "المحلة – المنصورة"، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة النقل بسبب سقوط الأمطار، ما تسبب فى انقلابها واصطدامها بسيارة ملاكى وسقوط الكونترات وتهشم السيارة الملاكى.

وتسبب الحادث فى تعطل حركة السيارات على الطريق، وتوقفها بشكل تام، وتم استدعاء ونش عملاق لرفع الكونتنرات مع على الطرق، ويقوم ضباط المرور بتحويل حركة السيارات لتخفيف التكدس على الطريق لحين رفع آثار الحادث.

وكان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز سمنود بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمتابعة الحادث ورفع آثاره لإعادة حركة السيارات لطبيعتها.

 

 

 

 

 


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