بالصور.. مياه الأمطار تغرق منطقة طوسون شرق الإسكندرية

الإسكندرية ــ جاكلين منير

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغات متعددة من المواطنين، بسبب غرق منطقة طوسون شرق الإسكندرية أمام مدخل الأكاديمية البحرية، والتابعة لحى المنتزه ثان، حيث تسبب تراكم مياه الأمطار فى حدوث شلل مرورى بالمنطقة.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أنه جار رفع مياه الأمطار المتراكمة بتلك المنطقة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الشفط، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه بالفعل تم رفع تراكمات المياه من جميع المناطق التى تلقت بها غرفة العمليات البلاغات، مشيرا إلى أن منطقة طوسون تعد المنطقة الأكثر صعوبة لما تسببه من أزمة مرورية، وجارى حل الأزمة.